Grounded : une date ferme pour la 1.0

Après s'être amélioré durant plus de 2 ans d'accès anticipé,tient la date de sortie de sa 1.0 (qui ne marquera pas la fin du suivi), et ce sera précisément pour le 27 septembre 2022 sur PC, Xbox Series et Xbox One, bien évidemment dans le Game Pass. Déjà hautement plus imposant en terme de contenu qu'à ses débuts, le titre en profitera tout de même pour se parer de choses supplémentaires comme des armes et armures inédites, sans oublier une nouvelle représentante pour le bestiaire : la mante-religieuse.Rappelons qu'aux dernières nouvelles, le titre bénéficiera d'une adaptation en série (animé ou CG) avec au scénario l'auteur de