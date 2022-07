Quatrième et dernier trailer de présentation autour des personnages jouables de, Warner Bros Interactive s'attardant cette fois sur Batgirl qui collaborera aux cotés de Nightwing, Robin et Red Hood pour nettoyer les rues de Gotham à partir du 25 octobre.En passant, l'équipe a lâché quelques détails lors de la ComicCon :- Oui, Batman est mort.- On le verra tout de même durant l'introduction.- Pas de Joker (mais peut-être Harley Quinn).- Visiblement pas de « quête Riddler ».