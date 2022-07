Inazuma Eleven Heroes donne des nouvelles Inazuma Eleven Heroes donne des nouvelles

Il était temps pour Level-5 que les affaires reprennent autour de Inazuma Eleven dont le prochain épisode en développement depuis plus de 5 ans (annulé en cours de route sur 3DS) tient son nom définitif après deux changements : Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes.



En attendant une présentation complète en vidéo, on a tout de même droit à quelques visuels et surtout des informations d'importance :



- Présence d'un mode histoire où l'on incarnera l'entraîneur Unmei Sasanami.

- Présence d'un mode « Chronicle » qui réunira toutes les stars de la franchise.

- Gameplay standard pour s'adapter aux manettes, mais également « Free Soccer Interface » pour être joué entièrement au tactile (sur Switch et mobile donc).

- Un stylet spécial accompagnera la sortie (vendu à part).



L'éditeur qui souhaite redorer son image donne maintenant rendez-vous dans le courant de l'hiver pour une révélation plus complète autour de ce titre attendu pour 2023, également sur PlayStation 4 en plus des versions précitées.