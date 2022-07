John Romero revient vers le FPS

Fondateur de iD Software et à la tête de plusieurs légendes du JV commeet, John Romero est également connu pour le tristement célèbreet plus récemment la tentative STRMais l'heure est au retour vers les fondamentaux, l'homme annonçant une nouvelle vague de recrutement pour son studio « Romero Games » dans le but de développer une nouvelle licence du domaine FPS, le tout sous Unreal Engine 5. Souhaitons le meilleur, aussi bien pour lui que pour nous.