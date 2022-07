Skate 4 prendra directement la voie du F2P Skate 4 prendra directement la voie du F2P

Surprise pour les fans de la franchise Skate dont le quatrième épisode (sans numérotation) est en préparation : ce dernier adoptera finalement le modèle free-to-play comme vient de l'annoncer officiellement son développeur, et sera dès la sortie cross-play & cross-save entre les versions PC, PlayStation et Xbox. L'équipe explore en passant l'idée d'un portable sur mobile.



Une volonté de toucher le plus grand monde, surtout par les souhaits très communautaires dont un mode qui permettra de créer des zones en collaboration avec d'autres joueurs, qui seront accessibles à tous, et pas de craintes apparentes : on nous promet que les micro-transactions ne seront que d'ordre cosmétique : « Je veux être très clair en disant que ce n'est pas un jeu payant. Il n'y aura pas de zones cachées derrière un paywall. Les joueurs ne pourront pas non plus acheter des avantages affectant le gameplay. »