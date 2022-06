Avec Klonoa Phantasy Reverie, son producteur compte relancer la franchise

Prévu le 8 juillet prochain,est avant tout là pour fêter les 25 ans de la série au travers d'une compilation remasterisant les deux épisodes PSX. Mais pour son producteur Ryo Ishida, c'est à ses yeux l'ultime espoir de relancer véritablement la série après de nombreux échecs commerciaux en dépit de sympathiques critiques.Ishida a en effet indiqué lors d'une interview avec le magazine Lock-On que si les fans répondent au rendez-vous et que le titre se vend suffisamment bien, les portes seront grandes ouvertes pour nous fournir d'autres remasters et ensuite étendre la licence, donc avec des épisodes bien neufs. Au moins un, ce serait bien. En mettant de coté le jeu de beach-volley et l'action-RPG totalement méconnu, on peut donc s'attendre, en cas de relatif succès, à un retour des jeux GBA qui pour le coup auraient davantage besoin de remakes que d'un simple polish.En attendant, Bandai Namco n'a pas attendu pour faire la même opération avecdont le remake du premier épisode sortira le 26 août.