Surprise, Shin-Chan va arriver en occident Surprise, Shin-Chan va arriver en occident

Encore aujourd'hui, le Japon peut surprendre en décidant la localisation d'un jeu que personne n'attendait, et le nouvel élu est l'adaptation de l'anime Crayon Shin-Chan, sous le nom complet (et bien long) de Shin-Chan : Me and the Professor on Summer Vacaction – The Endless Seven Day Journey.



Une sorte de jeu d'aventure plein de sociabilité, prévu pour août 2022 sur Switch et PlayStation 4, avec néanmoins une bien mauvaise nouvelle pour les curieux : il n'y aura que des sous-titres US, allemand, espagnol et portugais. Bien triste quand on sait que la France reste le deuxième pays (après le Japon) où l'on consomme le plus de mangas.