Kingdom Come passe les 5 millions

Le bouche-à-oreille et les soldes ont fait leur effet, et c'est tant mieux vu la qualité du titre : alors qu'il aura fallu 18 mois pour quepasse de 3 à 4 millions de ventes, 7 mois supplémentaires ont suffit pour permettre à cette excellent RPG tchèque d'atteindre les 5 millions d'unités écoulées depuis son lancement en 2018.- Lancement en février 2018 : 500.000 ventes- En deux semaines : 1 million- Début 2019 : 2 millions- Juin 2020 : 3 millions- Novembre 2021 : 4 millions- Juin 2022 : 5 millionsSinon on aimerait bien avoir un patch PlayStation 5 & Xbox Series juste pour faire plaisir aux retardataires, et, si possible, une annonce concernant leur prochain projet, car ça commence à faire long là...