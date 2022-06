[Rumeur] Skull and Bones fera son grand retour dans l'actualité d'ici quelques jours [Rumeur] Skull and Bones fera son grand retour dans l'actualité d'ici quelques jours

Les sources de VGC ont une nouvelle fois parlé : l'arlésienne Skull and Bones tient enfin le bon bout et la nouvelle présentation officielle aura lieu dans quelques jours, « durant la semaine du 4 juillet », avec un trailer, une longue vidéo de gameplay et une masse d'informations, en plus d'une date de sortie. Ou au moins une fenêtre un peu plus précise que « quelque part entre avril 2022 et mars 2023 ».



Pour rappel, le projet annoncé il y a 5 ans a été rebooté en cours de route pour délaisser l'essentiel de sa campagne solo afin de se concentrer sur l'aspect « multi & jeu à service », avec plusieurs différences par rapport à la version initiale, dont la possibilité de mettre pied à terre aussi bien pour visiter des villages portuaires, rencontrer d'autres joueurs et fouiner des zones à potentiels trésors.