Dragami Games nous invite à ''guetter'' le retour de la franchise Lollipop Chainsaw

Vous vous souvenez de Juliet Starling ? La nana dequi vous préférez. Et si on reparle de ce jeu d'action pondu en collaboration avec Suda51 (et James Gunn !), c'est parce que son réalisateur Yoshimi Yasuda vient d'annoncer avoir récupéré les droits d'exploitation via sa nouvelle entreprise Dragami Games, et nous invite à « guetter avec impatience » son retour prochain.On imagine déjà voir arriver un remaster le temps que la boîte se fasse un peu de pognon en attendant un potentiel deuxième épisode.Notez que Dragami Games a également toute possibilité d'exploiter à nouveau plusieurs autres licences de Kadokawa Games, commeet