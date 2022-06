Tetsuya Mizuguchi (REZ Infinite) déjà très intéressé par les possibilités du PSVR 2

En 2019, Tetsuya Mizuguchi avait prévenu qu'il ne serait plus tenté par la VR (sur consoles) jusqu'à ce que débarque un casque de nouvelle génération, ne serait-ce que par le besoin d'une résolution bien plus élevée pour ses productions qui mise justement sur l'ambiance visuelle (…).Et justement, alors que le PlayStation VR 2 a passé la seconde en terme de communication, le réalisateur a montré auprès de VGC un vif intérêt pour le nouveau casque de Sony, ne préférant rien annoncer pour le moment mais indiquant néanmoins que son équipe est actuellement tournée vers « l'avenir de la VR ».Bref, des choses se préparent en coulisses et en attendant, on pourrait bien avoir droit à un portage de, son producteur (Mark MacDonald) ayant déclaré avoir en tête de proposer le jeu sur les autres casques disponibles et à venir.