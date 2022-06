Au moins, Dragon Age 4 a un titre Au moins, Dragon Age 4 a un titre

Bien malin sera celui qui arrivera à estimer la fenêtre de sortie de Dragon Age 4, un épisode annoncé fin 2018 et dont l'objectif était un lancement en 2021. Depuis, un reboot en route pour en faire une expérience 100 % solo et non un jeu à service à l'instar du vite mort Anthem, et alors que nous continuons toujours de patienter jusqu'à une véritable première présentation, nous avons au moins un titre définitif : Dragon Age : Dreadwolf.



Les fans savent que ce nom a rapport avec l'elfe Solas, mais il faudra encore patienter pour en savoir plus, sachant que Bioware promet des choses neuves d'ici la fin d'année. Déjà ça...