Pas d'Ubisoft Forward pour la ''période E3'' Pas d'Ubisoft Forward pour la ''période E3''

L'absence d'E3 n'empêchera pas d'avoir une actualité chargée à partir du milieu de la semaine prochaine, et alors qu'on attend encore des surprises du coté des shows, il est désormais certain que Ubisoft ne sera pas de la partie (ou alors au cœur d'event qui ne seront pas les siens) : l'un des représentants a déclaré via Twitter qu'aucun « Forward » n'aura lieu durant cette période, mais « plus tard cette année ».



Dommage vu que plusieurs sources ont évoqué des morceaux intéressants pour le prochain show, dont The Crew 3, un remake de Splinter Cell ou encore un Prince of Persia en 2,5D façon Ori. Patience.