Parallèlement au suivi de Dying Light 2, Techland lance un projet a-RPG heroic-fantasy

Techland fait savoir entrer en phase de recrutement et pour cause : outre le suivi dequi s'étalera sur cinq longues années, le développeur lance un nouveau projet parallèle (c'est même d'ailleurs le cas depuis plusieurs mois) qui sera… un action-RPG dans un univers héroic-fantasy, ce qui va parfaitement avec certaines têtes récentes de l'équipe, dont Karolina Stachyra (scénariste) et Bartosz Ochman (design open-world), chacun ayant bossé surOn souhaite bon courage à l'équipe en espérant que le projet arrive à terme et dans une forme aussi ambitieuse que prévue, donc pas comme un pauvre DLC (souvenez-vous de).Accessoirement, et juste pour combler l'article, le concepteur principal de(Tymon Smektala) a déclaré que pour un futur, il éviterait cette fois la formule du « retour à zéro » pour offrir d'entrée un personnage plus puissant avec de nombreuses capacités.