Dying Light 2 : la première extension reportée

aura droit à 5 ans de suivi, et on n'en doute pas vu la carrière du premier épisode, mais Techland compte faire les choses avec attention et préfère reporter la sortie de la première extension au mois de septembre, plutôt que pour ce printemps.Ceux qui ont acheté le Pass sont prévenus, et pour les autres, il y a déjà eu de quoi faire gratuitement sans parler de ce qui arrive rapidement.Déjà disponible :- FOV sur consoles- Ajout du New Game+- Nouvelles variantes de mutantsA venir cet été :- Chapitre 1 d'une extension gratuite- Système de rangs- Système de défis- Nouveaux ennemisA venir en automne :- Du contenu inédit- Encore de nouveaux défis- Encore de nouveaux ennemis