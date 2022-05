[Rumeur] Du coop à 4 pour Gotham Knights [Rumeur] Du coop à 4 pour Gotham Knights

« Attendez, ce n'était pas déjà officiel ? » Bah nan. Car jusqu'à présent, Warner Bros Montréal s'est contenté d'annoncer que Gotham Knights pourrait être pratiqué en solo et en coopération à 2, mais un potentiel leak du PlayStation Store vient affirmer qu'il sera possible de s'y lancer en fait jusqu'à 4, d'où la présence du même nombre de protagonistes jouables : Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood.



Après attention, même si confirmé officiellement, rien ne dit encore que cette option à 4 sera pour la campagne principale. Il est en effet tout à fait possible que réunir simultanément tous les alliés de la chauve-souris ne se fasse que dans le cadre que d'un mode défi ou truc du genre.



Réponse probablement bientôt, le titre étant prévu pour le 25 octobre prochain.