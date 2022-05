Pour le PDG d'Intel, la pénurie de semi-conducteurs devrait se poursuivre jusqu'en 2024 Pour le PDG d'Intel, la pénurie de semi-conducteurs devrait se poursuivre jusqu'en 2024

Affectant chacun des constructeurs, certains plus gravement que d'autres (Sony est de loin le plus touché), la pénurie mondiale de semi-conducteurs est très loin d'être derrière nous. Le PDG d'Intel, suffisamment renseigné sur le sujet, a déclaré auprès de CNBC que ses souhaits d'une amélioration au fil des trimestres s'envolent, et que devant une demande toujours plus importante (également pour les cartes graphiques) et une situation bloquée en plus de nouvelles chaînes de production à l'arrêt en Chine, la situation risque de perdurer jusqu'en 2024.



Si confirmé, un tiers de la carrière estimée de la nouvelle génération de consoles aura été placée sous la pénurie, situation inédite qui n'arrange ni les constructeurs, ni les éditeurs qui sont obligés d'abandonner peu à peu la PlayStation 4 et la Xbox One pour se consacrer à un parc bien plus faible que prévu.