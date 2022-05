[Rumeur] Le prochain Forza Motorsport pourrait finalement aussi sortir sur Xbox One [Rumeur] Le prochain Forza Motorsport pourrait finalement aussi sortir sur Xbox One

Attendu comme un épisode exclusif à la gamme Xbox Series (et au PC évidemment), le prochain Forza Motorsport devrait possiblement sortir sur Xbox One à en croire une fuite venue de tests anticipés via le programme « Forza Insiders ».



Il est en effet apparu sur Reddit (avec validation officielle de la modération) deux screens tirés d'une version Xbox One, jouable donc, avec un rendu qu'on évitera de juger puisque ces tests sont avant tout là pour vérifier les bugs et améliorer le gameplay. C'est d'ailleurs sur ce point qu'on gardera une bémol puisqu'il est tout à fait possible que Turn10 ait utilisée une version One uniquement dans le but de toucher davantage d'insiders pour ces phases d'essai, sans aller jusqu'à une sortie définitive.



A suivre, avec peut-être une confirmation (ou un démentie) le mois prochain lors de la conférence Xbox X Bethesda.