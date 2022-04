[Rumeur] Un projet MMO pour Starfield [Rumeur] Un projet MMO pour Starfield

Ce serait si logique qu'on s'étonne de ne pas y avoir pensé avant : selon l'insider SkullziTV, spécialisé dans l'actualité autour de Bethesda, l'éditeur aujourd'hui entre les mains de Microsoft travaillerait sur un deuxième projet Starfield… et plus exactement une version MMORPG, comme ce fut le cas avec The Elder Scrolls Online et Fallout 76 (pas si MMO pour ce dernier mais vous avez compris).



Dans les grandes lignes, cette version MMO se déroulerait 20 ans avant le jeu principal, en pleine « Guerre des Colonies » qui a vu s'affronter les Colonies Unies et l'organisation Freestar Collective. Le jeu solo nous fera découvrir lui ce qui se passe juste après, explorant des terres encore ravagées par ces affrontements.



Trois studios de Bethesda plancheraient sur ce MMO, à savoir :



- Bethesda Montréal (qui travaille justement sur un projet secret)

- Bethesda Austin (qui recrutement justement pour un projet secret)

- Zenimax Online (qui travaille justement sur un nouveau MMO)



A confirmer évidemment mais encore une fois, difficile de ne pas imaginer Bethesda tenter cette voie après le succès sur la longueur de The Elder Scrolls Online, et le beau rattrapage de Fallout 76.