Certain Affinity : la rumeur relancée autour d'un Monster Hunter-like exclu Xbox Certain Affinity : la rumeur relancée autour d'un Monster Hunter-like exclu Xbox

Apprenez en ce lundi que le studio Certain Affinity est en vague de recrutements, cherchant plus précisément des « développeurs expérimentés dans la gamme Xbox », dont un ingénieur graphique ayant déjà bossé si possible sur plusieurs AAA.



Ce serait une information bien vague si elle ne faisait pas suite aux récents propos de Jeff Grubb, ce dernier affirmant que Microsoft est en collaboration avec Certain Affinity pour le développement d'un Monster Hunter-like dans le but de diversifier un peu plus l'offre du Game Pass.



Certain Affinity qui est depuis longtemps proche de Microsoft avec une collaboration autour des multi de la franchise Halo depuis le deuxième épisode.