Demon Slayer va accueillir d'autres persos Demon Slayer va accueillir d'autres persos

On s'attendait naturellement à l'annonce prochaine d'un Demon Slayer 2 de la part d'Aniplex qui a préféré opter pour un autre choix : reprendre le suivi du premier épisode, mais cette fois de manière payante avec 7 nouveaux personnages intégrés dans un pack dont la livraison débutera cet été.



- Tengen Uzui

- Daki

- Gyutaro

- Nezuko Kamado (Awakened Form)

- Tanjiro Kamado (Entertainment District Arc)

- Zenitsu Agatsuma (Entertainment District Arc)

- Inosuke Hashibara (Entertainment District Arc)



Et on précise si besoin : tout comme la vague de démons gratuits, tous ces personnages ne sont à destination que du mode Versus.