Fin de carrière annoncée pour Everybody's Golf PS4, dernier opus majeur de Clap Hanz

Une page de plus qui se tourne avec l'annonce à l'instant de la mise hors ligne des serveurs dePlayStation 4, et ce le 30 septembre 2022, soit environ 5 ans après sa sortie. Pas de bol pour un titre très orienté sur le online, malgré la présence de modes solo.Si l'on met l'accent sur cette annonce, c'est bien parce qu'on se pose des questions quant à l'avenir d'une franchise apparue sur l'intégralité des supports PlayStation, et dont un épisode PlayStation 5 est loin d'être acquis : les différents opus étaient créés en collaboration avec Japan Studios (qui aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ses origines) et Clap Hanz a commencé à faire sa propre route avec, toujours exclusif au service Apple Arcade.