Un troisième petit studio pour Netflix

Toujours sans avoir la prétention des plus grands du milieu, Netflix continue de fonder sa petite base en annonçant l'acquisition d'un troisième développeur, Boss Fight Entertainment, majoritairement connu pour son F2P mobileCe même mois, Netflix avait déjà récupéré les finlandais de Next Games (), suivant avec le rachat l'année dernière de Night School Studio (). Tout cela dans le but d'entretenir son service de jeux mobile (sans pub), accessible gratuitement à tous les abonnés.