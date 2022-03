Resident Evil : une date pour la série Netflix Resident Evil : une date pour la série Netflix

Après Resident Evil : Welcome to Raccoon City (c'était nul, soyons honnêtes), Netflix prépare la « suite » du programme avec une date signée cette fois pour la série TV qui se nommera simplement Resident Evil, et qui arrivera donc le 14 juillet 2022.



Aucun lien entre le film précité, d'où le fait que Albert Wesker sera incarné par Lance Reddick, dans un scénario qui tournera autour de deux chronologies : l'une basée sur l'enfance de Jade et Billie (les filles de Wesker), l'autre bien plus tard, alors que le monde est frappé par l'épidémie, et où l'on suivra la survivante Jade face aux hordes de zombies.



Ci-dessous un visuel du casting et une affiche teaser.