Charts Japon : aidé par Légendes Pokémon, la Switch revient vers les 100.000 ventes

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 24 au 30 janvier 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Principale entrée de la semaine,a donc comme on le savait ce matin effectué une entrée fracassante avec 1,42 million de ventres sans même compter le dématérialisé, en faisant théoriquement le 8e meilleur lancement de la franchise, mais sa place doit probablement être bien plus haute avec le numérique qui ne concernait pas ou peu ceux qui sont devant (DS, 3DS et GB).La Switch en profite pour s'offrir un nouveau boost n'empêchant pas une évidente baisse par rapport à 2021 sur le même laps de temps, tandis que la PlayStation 5 semble avoir enfin trouvé un rythme convenable, du moins pour ce qui concerne la livraison de stocks.