Selon WarnerMedia, Hogwarts Legacy est toujours prévu pour cette année 2022

Lors d'un rapport fait aux investisseurs, où il fut d'ailleurs beaucoup question de la plate-forme HBO Max qui doit être prochainement lancé dans davantage de pays, le boss de WarnerMedia a plus ou moins démenti les rumeurs concernant Hogwarts Legacy en déclarant que cette « adaptation » de l'univers Harry Potter était toujours prévu pour cette année 2022, et donc non reporté à l'année prochaine, selon les rumeurs pour des soucis de développement.



N'oublions pas que Warner doit aussi balancer son Gotham Knights cette année, ainsi que Suicide Squad : Kill the Justice League. On va essayer d'y croire, en espérant déjà une nouvelle vidéo de présentation prochainement.