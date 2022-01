[Rumeur] S.T.A.L.K.E.R. 2 bientôt reporté [Rumeur] S.T.A.L.K.E.R. 2 bientôt reporté

La polémique autour de l'intégration de NFT dans S.T.A.L.K.E.R. 2 (et l'annulation qui a suivi) aurait-elle pousser GSC Game World à retourner au charbon pour revoir certains détails de sa copie ?



Que ce soit lié ou non, on se prépare désormais à une mauvaise nouvelle : selon l'insider ukrainien OldBoi, qui a déjà livré plusieurs informations sur le jeu comme le studio par le passé, S.T.A.L.K.E.R. 2 ne sortirait pas le 28 avril 2022 comme initialement prévu mais plutôt pour la fin d'année, et même possiblement début 2023 (l'éditeur y serait déjà préparé en tout cas).



Rien d'officiel pour le moment mais toujours selon la même source, la déclaration tomberait sous peu, en même temps qu'une nouvelle vidéo de gameplay.