Forza Street : Turn10 jette l'éponge

Reparti avec quelques statuettes durant les Game Awards,a surtout pu revendiquer son statut de meilleur lancement dans l'histoire de la série aussi bien en ventes qu'en audience sur le Game Pass, avec aujourd'hui environ 15 millions de joueurs ayant pu s'essayer à ce nouveau cru.Mais toute la série ne peut en dire autant et en attendant de voir la couleur du nouveau, Turn10 nous annonce la mise à mort de, tentative F2P lancée en avril 2019 sur PC puis l'année suivante sur mobile, avec comme mot d'ordre à l'époque accessibilité et immédiateté (les courses durent environ 1 minute).La sauce n'a donc pas pris, en plus des critiques à la sortie sur le coté envahissant des micro-transactions, et c'est donc au printemps que les serveurs seront fermés définitivement, avec d'ici-là une réduction du temps d'attente et des promotions drastiques dans tous les sens.