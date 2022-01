[Rumeur] Un deuxième AAA pour Quantic Dream, basé sur The Dark Sorcerer [Rumeur] Un deuxième AAA pour Quantic Dream, basé sur The Dark Sorcerer

Star Wars Eclipse va être le projet le plus important dans l'histoire de Quantic Dream, mais il se pourrait bien que dans ses grands élans d'ambition, Quantic Dream aurait un autre morceau sur le feu, cette fois essentiellement développé par l'équipe centrale de Paris.



L'information vient du même renseigné qui a leaké l'annonce de Star Wars Eclipse quelques jours avant l'officialisation, et on apprend que ce deuxième projet serait basé sur la démo technique The Dark Sorcerer, montrée en 2013 et destinée à montrer les capacités techniques de la PlayStation 4.



A confirmer et surtout, savoir lequel des deux chantiers est le plus avancé, celui de Star Wars devant prendre encore « 3 ou 4 ans » selon diverses sources proches du dossier.