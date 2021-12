De nouveau visuels pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin avant le gros Live De nouveau visuels pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin avant le gros Live

En attendant le Live de samedi, Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin a droit à une nouvelle fournée de visuels pour illustrer l'arrivée de Sophia, alliée qui souhaite comme Jack démonter la tronche de « CHAOS ». Les images montreront également la tronche d'Astos (roi des elfes noirs) et Tiamat, démon du vent à affronter durant l'aventure.



Square Enix en profite pour nous apprendre que les classes pourront aller jusqu'au niveau 20 avant de passer à quelque chose de « supérieur », avec même un autre palier par la suite, probablement pour occuper en post-game.



Sortie prévue le 18 mars 2022 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).