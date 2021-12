[RUMEUR] VGC : une énorme extension en approche pour Assassin's Creed Valhalla [RUMEUR] VGC : une énorme extension en approche pour Assassin's Creed Valhalla

Porteur de nombreuses sources et donc leaks, ce qui nous arrange en cette période bien faible en actualité en attendant les Game Awards, Tom Henderson de VGC vient nous préciser avant l'heure les nouveaux plans du suivi de Assassin's Creed Valhalla, avec pour débuter un nouveau DLC de contenu qui arrivera ce mois-ci. Une annoncé durant le show de Geoff ?



Plus important, Ubisoft préparerait une extension « massive » pour mars 2022, avec un « style God of War » (sans en savoir plus) et tout de même 40h de jeu supplémentaires.