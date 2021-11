Chara-designer de Breath of Fire, Tatsuya Yoshikawa rejoint les rangs de Bokeh Game Studio

Essentiellement composé d'anciens de Sony Japan Studios dont Keiichiro Toyama en tête d'affiche (), Bokeh Game Studio vient d'annoncer avoir recruté dans ses rangs Tatsuya Yoshikawa, un grand habitué de Capcom puisque l'homme fut artiste et chara-designer sur la franchise, mais également(le 4 & 5) sans oublier(surtout le X7 et X8).Bokeh Game Studio qui travaille officiellement sur un nouveau jeu d'horreur, ce qui va à ravir avec le CV d'une partie des membres de l'équipe, mais on continuera d'être patient avant d'en voir la couleur.