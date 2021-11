Deadline : Prime Video sur le point de signer une adaptation de Mass Effect (série TV) Deadline : Prime Video sur le point de signer une adaptation de Mass Effect (série TV)

Dans un communiqué vantant les mérites du très bon lancement de The Wheel of Time sur Prime Video, la directrice du service Jennifer Salke a révélé auprès de Deadline que outre la version série TV du Seigneur des Anneaux, une adaptation qui devrait parler à un certain nombre ici serait « sur le point d'être signée » avec Electronic Arts : une série TV live Mass Effect.



Pas une grande surprise puisque Mac Walters de Bioware sous-entendait déjà cette possibilité en juin dernier, et qu'on se doute aussi que EA ne refuserait pas une formidable publicité (si l'adaptation est réussie) quand se prépare un nouvel épisode chez le développeur, surtout en ayant parfaite connaissance des effets de la série Netflix The Witcher sur les ventes du jeu (le troisième quoi).