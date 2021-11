Xbox : sur de nombreux marchés, la Series S fait jeu égal avec la Series X Xbox : sur de nombreux marchés, la Series S fait jeu égal avec la Series X

Chez GamesIndustry, on s'y connaît en chiffre et ça vient apporter que selon diverses estimations, la Switch serait à 89,7 millions de ventes brutes, contre 12,8 millions de PlayStation 5 et 6,7 millions de Xbox Series.



Mais le petit détail intéressant vient de la marque Xbox où on parle d'une pleine parité 50/50 de modèles Series X et Series S sur de nombreux marchés, voire même une domination actuelle (et probablement temporaire) de la Series S pour des raisons très simples : la pénurie de composant affecte davantage la Series X, laissant la Series S (beaucoup moins chère, et déjà parfois en promotion) squatter tranquillement le marché, surtout qu'on ne trouve même plus de Xbox One dans de nombreux magasins, surtout les grandes surfaces.



De fait, l'intérêt des charts en prend encore un coup dès lors qu'elle ne s'attarde que sur le marché physique : selon Christopher Dring du site précité, 90 % des ventes de Call of Duty : Vanguard (au Royaume-Uni) sur le marché Xbox se sont faîtes en numérique.