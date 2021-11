Le Game Pass PC s'offre Total War : Warhammer III

Très joli coup de la part de Microsoft : aprèset plus récemment, l'éditeur tient le prochain candidat pour attirer les joueurs PC vers le Game Pass en annonçant la disponibilité Day One sur le service de, dont la sortie n'aura d'ailleurs pas lieu pour les fêtes mais pour le 17 février 2022.SEGA ajoute également que toute précommande permettra d'obtenir gratuitement le DLC « Ogre Kingdoms » pour se faire très vite une belle armée, bonus qui ne concerne évidemment pas l'offre Game Pass mais il sera possible de chopper le contenu à part (mais c'est payant quoi).