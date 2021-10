Project Zero : le directeur de la franchise souhaiterait remasteriser d'autres épisodes

En fin de semaine sortira le remaster desur la totalité des supports, mais uniquement en dématérialisé, et c'est dans le cadre de ce lancement que le directeur de la franchise a souhaité indiquer que si le précité était là pour fêter un minimum les 20 ans de la série, aucun autre remaster du genre n'était dans les cartons… ou en tout cas c'est ce qui était prévu de base.Car selon lui, les réactions à l'annonce furent suffisamment positives pour revoir les plans, et il envisage d'aller plus loin même s'il faudra dans tous les cas l'aval (et le chéquier) de Koei Tecmo.Du recyclage certes mais cela pourrait au moins donner un peu de lumière à cette franchise et pourquoi pas espérer un nouvel épisode un jour prochain.