Après Night School Studio, Netflix annonce n'avoir aucun autre plan de rachat (pour le moment) Après Night School Studio, Netflix annonce n'avoir aucun autre plan de rachat (pour le moment)

Récemment, Netflix a annoncé vouloir pousser son implémentation dans le jeu vidéo et a traduit cela par l'acquisition de « Night School Studio », auteur de Oxenfree dont la suite arrivera d'ailleurs prochainement sur Switch, puis ensuite sur d'autres supports.



Beaucoup y voyaient un potentiel nouveau représentant à l'actualité des rachats, dominé par Embracer et sa clique, mais il n'en sera rien : Netflix a déclaré n'avoir aucun plan pour d'autres faits du genre. Évidemment, le groupe actuellement connu pour son service streaming ne ferme aucune porte et peut éventuellement lâcher un nouveau chèque si une opportunité se présente mais selon les propos du porte-parole, aucune étude ou recherche sur le sujet ne sont actuellement en cours.



Cela prouve au moins que Netflix va (pour l'heure) continuer de rester dans son coin, n'évoquant même pas le marché des consoles et privilégiant encore le secteur mobile avec le lancement récent d'un service test en Espagne, Italie et Pologne.