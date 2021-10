Grand Theft Auto Trilogy : quelques informations, en attendant la première présentation

Rockstar veut décidément prendre son temps pour fournir une présentation officielle de(mais n'a pas oublié d'ouvrir les précommandes) et c'est davantage par bourde que potentielle impatience qu'un stagiaire de la branche « Support » du site officiel à cliqué trop vite sur la mise en ligne de quelques informations avant de tout retirer de suite. Trop tard, comme d'hab :- Textures haute résolution- Remaniement sur l'éclairage et améliorations sur les environnements- Distance d'affichage rallongée- Gameplay repris de GTA V- Nouvelles features encore à découvrirOn a même droit aux configurations PC et reste à retourner attendre une première bande-annonce ou au moins un set de visuels, avec si possible une date de sortie (censée être proche).- Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300- Nvidia GeForce GTX 760 2Go / AMD Radeon R9 280 3Go- 8 Go de mémoire vive- 45 Go d'espace disque- Windows 10- Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600- Nvidia GeForce GTX 970 4Go / AMD Radeon RX 570 4Go- 16 Go de mémoire vive- 45 Go d'espace disque- Windows 10