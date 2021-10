Ghost Recon Frontline : Ubisoft préfère reporter la bêta à la toute dernière minute

On ignore encore (forcément) sisera ou non un succès mais on pourra noter à quel point la communication a mal démarré. Car leaké comme un retour aux sources attendu par de nombreux fans, le titre s'est avéré en fait être un énième Battle Royale, provoquant la gronde et un sale ratio coté dislikes sur Youtube… et ce n'est pas fini.Car peut-être conscient de devoir impérativement prouver que le titre aura une grande valeur, Ubisoft ne souhaite surtout pas se foirer dès la bêta et en annonce de fait le report à une date indéterminée, alors qu'elle était censée démarrer demain sur PC et plus tard sur consoles. Décidément.