Panzer Dragoon VR annulé... ou pas ? [UP] Panzer Dragoon VR annulé... ou pas ? [UP]

Alors que le remake de Panzer Dragoon est disponible sur tous les supports, et que la même chose est attendue pour le deuxième épisode, un autre épisode était en préparation Panzer Dragoon : Voyage Record, une expérience VR qui fera office de relecture des trois premiers épisodes en vue subjective.



Malheureusement, même pas le temps d'avoir un trailer et même le moindre support annoncé que le compte officiel du jeu (aussi bien anglais que japonais) a annoncé l'annulation du projet après le décès de Haruto Watanabe, PDG de Wildman Inc, le studio en charge du développement.



Sauf que… Quelques heures après cette triste annonce, les tweets en question ont été supprimés et faute de communiqué, on ignore s'il s'agit d'une erreur ou si le chantier va finalement se poursuivre.





UPDATE



- Des proches ont démenti via Twitter le décès de Haruto Watanabe.

- Pour autant, aucune information n'a été livrée concernant l'état du développement.