Christopher Judge (Kratos) prend sur lui la responsabilité du report de God of War Ragnarok

Initialement, comme chacun sait en ayant un minimum suivi l'actualité autour de la PlayStation 5,aurait dû sortir cette année, mais sans savoir officiellement les véritables raisons du report en 2022, sachez que l'acteur Christopher Judge qui double Kratos prend sur lui le poids de ce retard, ou en tout cas en grande partie.C'est sur Twitter que l'homme de 57 ans a confié avoir rencontré de lourds problèmes de santé il y a deux ans, enchaînant les opérations et même de la rééducation : il ne pouvait quasiment plus marcher et assurer son travail. Chacun lui pardonnera on imagine, et il remercie en passant tout le travail de Santa Monica tout en faisant son mea culpa par une anecdote : il comptait démissionner pour exprimer son mécontentement face au fait que Cory Barlog ne dirigerait pas cette suite, avant que ce dernier ne lui réclame sa confiance envers le réalisateur Eric Williams. Et il avoue qu'il a bien fait de changer d'avis :sortira donc courant 2022, sans plus de précisions pour le moment, et aussi bien sur PlayStation 5 que PlayStation 4.