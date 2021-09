Battlefield 2042 : le point complet sur la bêta Battlefield 2042 : le point complet sur la bêta

On aurait dû l'avoir un peu plus tôt mais par le report du jeu lui-même (désormais le 19 novembre), Electronic Arts a laissé à DICE une légère marge supplémentaire pour finalement lancer la bêta ouverte de Battlefield 2042 à partir de début octobre, avec les détails suivants pour bien comprendre.



Contenu :

- Mode Conquête sur la carte Orbital

- 128 joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series

- 64 joueurs sur PlayStation 4 et Xbox One

- Uniquement en anglais

- Pas de transfert de sauvegardes



Pour les dates :

- 5 octobre (9h) : pré-téléchargement disponible

- 6 et 7 octobre : bêta ouverte pour tous les membres EA Play

- 8 et 9 octobre : bêta ouverte à tous



Dernier point. Si vous êtes vraiment pressés et que vous n'êtes pas abonnés EA Play, l'éditeur signale une offre spéciale d'1 mois à son service pour seulement 99 centimes (sur PS/Xbox, offre valable jusqu'au 30 septembre). Rappelons si besoin que les abonnés Game Pass Ultimate ont le service directement inclus.