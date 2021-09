The Last of Us : premier visuel de la série TV The Last of Us : premier visuel de la série TV

Les choses progressent tranquillement pour l'adaptation en série TV (via HBO) de The Last of Us et en attendant au moins un premier teaser puis une véritable bande-annonce, les producteurs n'ont pas résisté à lâcher un premier cliché qui, il faut le reconnaître, atteste d'une véritable fidélité.



Pour rappel, les acteurs que vous voyez de dos sont Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), qui seront accompagnés au fil des 10 épisodes de la première saison par Gabriel Luna (Tommy) et Merle Dandridge (Marlene).



Le tournage est en cours, d'ailleurs jusqu'au printemps 2022, et les début à la télévision se feront dans la foulée, avec déjà une vive impatience vu les responsables du chantier.