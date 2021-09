[Rumeur] Quelques informations pour Skull & Bones [Rumeur] Quelques informations pour Skull & Bones

Le grand « One More Thing » de l'E3 2017 par Ubisoft est devenu un projet chaotique : plus de quatre ans après sa sortie, nous n'avons quasiment aucune nouvelle de Skull & Bones si ce n'est pour apprendre de temps à autres que le lancement est reporté de plus en plus loin, les dernières rumeurs évoquant maintenant du 2023 au mieux à cause d'un nouveau reboot, donc une troisième version encore au stade Alpha.



Et le toujours très renseigné Tom Henderson d'Eurogamer est venu lâcher de nouvelles informations histoire d'en savoir un peu plus avant le grand retour dans l'actualité :



- Il y aura 5 niveaux de navire (petits, moyens, grands…)

- Répartis en 3 catégories (combat, exploration et transport)

- Le déverrouillage des navires se fait via un système de plan à se procurer dans les colonies

- Outre les plans, il faudra évidemment les matériaux pour lancer la construction

- Comme d'habitude, il y aura un certain sens de l'équilibre : un gros navire est généralement plus puissant mais les plus petits sont plus agiles et peuvent explorer des endroits plus exigus



- Chaque navire a un nombre prédéterminés de canons mais vous pourrez lancer des améliorations et ajouter d'autres armes (lance-flammes, mortiers…) sans parler des différents types de munitions

- Il y aura énormément d'options de personnalisation, aussi bien dans les skins que les choses utiles

- Le cadre devrait se situer dans l'océan Indien



- Vous démarrez le jeu avec « rien », ou plutôt un simple radeau avant d'obtenir un bateau de pêche qui ouvrira vos premières étapes d'exploration

- La progression se fera à coups de quêtes à accomplir pour augmenter votre réputation, collecter des ressources et petit à petit obtenir votre premier bateau pirate

- Il sera possible de piller d'autres navires, des colonies, des forteresses…



Voilà c'est un peu tout pour l'instant. On rappelle d'ailleurs, toujours selon les rumeurs, que cette troisième version proposera deux types de perspectives : une vue à la première personne quand vous êtes à bord du navire, avant de passer à la troisième quand vous mettez pied à terre.