Call of Duty 2022 : déjà les premières rumeurs

Call of Duty : Vanguard n'est même pas encore sur le marché (début novembre) que les premières rumeurs tombent déjà concernant l'épisode 2022, et ce via VGC et le très renseigné Tom Henderson qui doit décidément avoir quelques bons contacts parmi les différents studios d'Activision.



Et c'est presque sans surprise que celui que l'on nommera pour le moment « Project Cortez » sera en fait Modern Warfare 5, ou plutôt Modern Warfare 2 en prenant en compte le nouveau départ de 2019.



Infinity Ward sera aux commandes pour cet épisode qui sera doté d'une campagne solo, avec un affrontement entre les forces spéciales US contre les cartels colombiens, ce qui n'est aucunement original certes.