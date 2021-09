Square Enix : le line-up complet du TGS Square Enix : le line-up complet du TGS

Rien n'est encore gravé dans le marbre vu que l'éditeur peut très bien nous réserver une petite surprise, mais on préfère prévenir de suite qu'à la vue du line-up officiel de Square Enix pour le TGS, ce n'est pas encore maintenant que nous reverrons la couleur de Final Fantasy XVI, Dragon Quest III Remake, Infinity Strash : DQ Dai, et encore moins Dragon Quest XII & FFVII Remake 2 pour les plus utopistes.



Il y aura néanmoins de quoi bouffer un peu, avec notamment le retour de Project Triangle Strategy qui n'avait effectivement pas fait parler de lui depuis des mois, même chose pour Dragon Quest X Offline, mais aussi un certain Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin qui, d'une certaine façon, avait su « marquer » l'E3.



- Collection of SaGa (PC, Switch, mobile)

- Deep Insanity : Asylum (PC, mobile)

- Dragon Quest X Offline (N.C.)

- Dragon Quest X Online (PC, PS4, Switch)

- Final Fantasy : Brave Exvius (PC, mobile)

- Final Fantasy VII : The First Soldier (mobile)

- Final Fantasy XIV (PC, PS5, PS4)

- Forspoken (PC, PS5)

- Imperial SaGa Eclipse (PC, mobile)

- Marvel's Guardians of the Galaxy (PC, PS, Xbox, Switch)

- Project Triangle Strategy (Switch)

- Romancing SaGa Re:Universe (mobile)

- Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin (PC, PS, Xbox)

- War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius (mobile)