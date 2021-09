Lost Judgment : la démo est confirmée

Pas de surprise puisque la chose a été leakée il y a quelques jours :aura bien droit à une démo jouable pour commencer à vivre les nouvelles aventures de Takayuki Yagami, avec une mise en ligne dès demain « au moins au Japon » et « au moins sur supports PlayStation ». Oui, seul le communiqué japonais est tomber pour le moment donc patience pour nous autres.Le titre complet arrivera quoi qu'il arrive le 24 septembre mondialement, traduit et directement sur consoles PlayStation et Xbox en cross-gen.