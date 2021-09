Lost Judgment : présentation du contenu post-lancement, dont une extension au printemps

SEGA vient de dévoiler les divers bonus des éditions spéciales numériques de, suite que l'on retrouvera dans les bacs le 24 septembre prochain, et même dès le 21 si vous optez justement pour une de ces deux éditions qui réserveront également les choses suivantes.Dès le 21 septembre (Éditions Digital Deluxe et Digital Ultimate) :- De nouveaux chiens détectives- De nouveaux skate et un skate park bonus- Divers objets comme un drone spécial et des bouteilles de stats- Plus de copines à draguer- 4 jeux MasterSystem en plus des 8 annonces- Un combat spécial face à Super Shin AmonDès le 26 octobre (Éditions Digital Deluxe et Digital Ultimate) :- Nouvelle moto, des accessoires et une course spéciale- Des fringues de danse et des mouvements spéciaux- Un nouveau robot- 3 adversaires d'entraînement- Un nouveau style de combatPour le printemps 2022 (uniquement Edition Digital Ultimate) :- La grosse extension d'une bonne dizaine d'heures- Et Kaito sera jouable !