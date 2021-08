Charts UK : la PlayStation 5 s'offre le top 3 Charts UK : la PlayStation 5 s'offre le top 3

Le dernier rapport venu du Royaume-Uni atteste d'un probable beau réa-stock de la PlayStation 5 qui fait l'exploit de prendre d'assaut le podium avec uniquement des exclusivités, dont tout d'abord Ghost of Tsushima dans sa version Director's Cut. 91 % des ventes ont été effectuées sur PlayStation 5 (en physique).



Le titre de Sucker Punch est suivi par le duo Insomniac, donc Ratchet & Clank : Rift Apart (105%) et Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+92%).



Les autres points marquants de la semaine dernière se résument par l'arrivée de Madden NFL 22 sur un territoire moins bien porteur pour la franchise que les USA (19e place) et un boost de 78 % pour Marvel's Avengers qui loupe le top 10 de peu.



1. Ghost of Tsushima : Director's Cut (NEW)

2. Ratchet & Clank : Rift Apart (+8)

3. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+9)

4. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

5. Minecraft Switch (-2)

6. Grand Theft Auto V (-4)

7. JO de Tokyo 2020 (-2)

8. Animal Crossing : New Horizons (-3)

9. Assassin's Creed Valhalla (-2)

10. FIFA 21 (+4)