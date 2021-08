Sonic Colors Ultimate reporté (en physique) Sonic Colors Ultimate reporté (en physique)

Pas de bol pour les anti-dématérialisés qui voulaient se procurer une version boîte de Sonic Colors Ultimate : SEGA en annonce à la toute dernière minute un report en Europe (mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique) à cause de divers problèmes logistiques, sans préciser du coup l'arrivée en physique des éditions standard comme de la Day One avec le porte-clés bébé Sonic.



Pour le numérique, rien ne change : ce sera toujours le 7 septembre sur PC, PS4, One et Switch.